Guarda Municipal prende suspeito de furto em ônibus no Centro de Curitiba

Um homem suspeito de furtar um celular dentro de um ônibus do transporte coletivo foi preso pela Guarda Municipal na manhã desta quinta-feira (5), na região central de Curitiba. A prisão ocorreu por volta das 8h20, quando uma equipe em patrulhamento foi abordada por um homem que relatou ter sido vítima de furto durante o trajeto.

Segundo a vítima, o suspeito teria descido nas proximidades de uma estação-tubo, seguindo em direção ao Terminal Guadalupe. Com as características fornecidas, os guardas iniciaram buscas pela região e localizaram um homem compatível com a descrição. Durante a abordagem, os agentes encontraram com o suspeito um celular similar ao descrito pela vítima, e ele não conseguiu explicar a origem do aparelho.

A vítima foi localizada pela equipe e reconheceu tanto o aparelho celular quanto o suspeito como autor do furto ocorrido dentro do ônibus. Ambos foram encaminhados à Central de Flagrantes para os procedimentos da autoridade policial. Durante consulta aos sistemas policiais, os agentes também constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem detido.

Esta ação faz parte da Operação Centro Seguro, que desde o início do ano até 23 de fevereiro prendeu mais de 80 pessoas por diversos crimes na área central do município e atendeu 1.461 ocorrências. A operação visa combater crimes como tráfico de drogas, furtos e roubos na região central de Curitiba.