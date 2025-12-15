Guarda Municipal prende quatro suspeitos por furto de fiação em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Guarda Municipal de Curitiba (GMC) prendeu quatro suspeitos de furto de fiação de telefonia e semáforos no domingo (14/12). As prisões ocorreram em duas operações distintas na cidade, uma pela manhã e outra à tarde.

Na primeira ação, realizada pela manhã, dois homens foram detidos na Rua Presidente Kennedy, próximo ao cruzamento com a Alferes Poli, por furto de fiação semafórica. À tarde, outros dois suspeitos foram presos na Rua Desembargador Westphalen, no Centro, após denúncia de que estavam cortando cabos em um poste.

Na operação da tarde, os agentes flagraram um homem cortando a fiação enquanto outro recolhia o material. Ao perceberem a presença da GMC, os suspeitos tentaram fugir. Um deles foi contido por um pedestre e posteriormente detido pelos guardas. O segundo suspeito foi capturado ao retornar pela mesma rua.

Todos os quatro suspeitos foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil do Paraná, onde ficaram à disposição da Justiça. Segundo a GMC, até novembro deste ano, mais de 72 suspeitos foram presos por furto de cabos na cidade.

A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) lançou este ano a Operação Cabo Seguro, envolvendo diversos órgãos públicos e empresas de telefonia para combater o furto e a receptação de cabos no município. Em oito fases da operação, 44 estabelecimentos foram vistoriados, 30 pessoas presas e 27 locais notificados por falta de alvarás.

Para denunciar casos de furto de fiação, a população pode entrar em contato com a Guarda Municipal pelo telefone 153, disponível 24 horas por dia.