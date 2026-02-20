Guarda Municipal prende foragidos com reconhecimento facial em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Guarda Municipal de Curitiba prendeu um foragido da Justiça na madrugada desta sexta-feira (20/2), às 5h, na Rodoferroviária da cidade. A prisão foi realizada com o auxílio do sistema de reconhecimento facial da Muralha Digital, que integra mais de 2 mil câmeras de monitoramento espalhadas por pontos estratégicos da capital paranaense.

O homem, que tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, foi detido logo após desembarcar no setor interestadual, vindo de Criciúma (SC). Este é o terceiro caso de prisão realizada na Rodoferroviária com apoio da Muralha Digital em menos de um mês.

De janeiro de 2025 até 20 de fevereiro deste ano, a Guarda Municipal realizou 128 prisões para cumprimento de mandados judiciais em toda a cidade. Parte desse resultado conta com o apoio da Muralha Digital, que utiliza tecnologia de reconhecimento facial para identificar pessoas com pendências judiciais.

O sistema é integrado ao Centro de Operações da Guarda Municipal (COP-GM), permitindo respostas rápidas das equipes em campo e ampliando a capacidade de prevenção e repressão a crimes. No caso da prisão desta madrugada, o Departamento de Inteligência da corporação havia recebido informações prévias sobre a possível chegada do suspeito à capital.

Outro caso semelhante ocorreu na tarde de quinta-feira (19/2), no bairro Sítio Cercado. Durante patrulhamento preventivo, equipes da Guarda Municipal abordaram um homem com comportamento suspeito. Após consulta aos sistemas informatizados, constatou-se a existência de um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

Em ambos os casos, os detidos foram encaminhados à Central Regional de Flagrantes para registro de boletim de ocorrência e, em seguida, conduzidos à Cadeia Pública de Curitiba, onde permanecem à disposição da Justiça.