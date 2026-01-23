Guarda Municipal prende 76 por tráfico de drogas no Centro de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Guarda Municipal de Curitiba prendeu 76 pessoas suspeitas de tráfico de drogas na região central da cidade, entre o início de 2025 e 22 de janeiro de 2026. As prisões ocorreram durante a Operação Centro Seguro, que também registrou 165 ocorrências relacionadas ao tráfico de entorpecentes no período.

Na tarde de quinta-feira (22/1), um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na Rua Riachuelo, esquina com a Rua São Francisco, no Centro. O suspeito foi flagrado pelas câmeras da Muralha Digital vendendo entorpecentes para um casal na Travessa Tobias de Macedo, por volta das 14h20.

Após o monitoramento em tempo real, equipes em patrulhamento abordaram o suspeito. Os guardas constataram que ele tinha mandados de prisão em aberto por furto, roubo e tráfico de drogas, além de estar usando tornozeleira eletrônica. O homem foi detido e encaminhado à autoridade policial.

A Operação Centro Seguro reforça o policiamento preventivo e ostensivo na área central de Curitiba. Desde o início de 2026, cerca de 290 ocorrências foram atendidas, resultando em 16 prisões, sendo seis em flagrante por tráfico de drogas no Centro.

A operação conta com mais de 100 agentes da Guarda Municipal no Centro de Curitiba e é integrada com as polícias Militar, Civil e Penal. O objetivo é combater crimes como tráfico de drogas, furtos, roubos e homicídios na região. Em 2025, nas 11 fases da operação, foram atendidas 4.302 ocorrências, com 190 suspeitos presos e mais de 500 abordagens realizadas.