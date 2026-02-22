Ação rápida

Guarda Municipal evita venda de criança e ataque a mulher no Tatuquara

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 22/02/26 09h02
A Guarda Municipal de Curitiba impediu, neste sábado (21/2), venda de criança e feminicídio no Tatuquara. Foto: Pedro Ribas/Secom

A Guarda Municipal de Curitiba realizou uma operação no bairro Tatuquara neste sábado (21/2) que impediu a venda de uma criança e um possível feminicídio. Equipes foram acionadas após denúncia de que um homem tentava vender a própria filha em um ponto de tráfico de drogas. Durante a ação, os agentes também evitaram que o suspeito esfaqueasse sua ex-companheira.

Segundo o registro da ocorrência, uma mulher de 38 anos informou que seu ex-companheiro estava em uma área de invasão da Vila União, próxima ao CRAS Monteiro Lobato, com a intenção de negociar a filha em uma “biqueira”, termo usado para pontos de venda de drogas.

Três viaturas da GM se deslocaram até o local de difícil acesso, contando com a ajuda de moradores para chegar ao ponto exato. Ao chegarem, os guardas flagraram o homem tentando esfaquear a ex-companheira, que buscava resgatar a criança. Um agente atirou para imobilizar o suspeito, que chegou a ferir a mão da ex-mulher e empurrar a criança, causando ferimentos leves nos braços.

Equipes de socorro foram chamadas e encaminharam o suspeito e as vítimas ao Hospital do Trabalhador. Após atendimento médico, mãe e filha foram levadas à Delegacia da Mulher para prestar depoimentos e registrar o caso. A mulher relatou que o suspeito havia declarado a intenção de vender a criança, motivando o chamado emergencial.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.