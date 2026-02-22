Guarda Municipal evita venda de criança e ataque a mulher no Tatuquara

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Guarda Municipal de Curitiba realizou uma operação no bairro Tatuquara neste sábado (21/2) que impediu a venda de uma criança e um possível feminicídio. Equipes foram acionadas após denúncia de que um homem tentava vender a própria filha em um ponto de tráfico de drogas. Durante a ação, os agentes também evitaram que o suspeito esfaqueasse sua ex-companheira.

Segundo o registro da ocorrência, uma mulher de 38 anos informou que seu ex-companheiro estava em uma área de invasão da Vila União, próxima ao CRAS Monteiro Lobato, com a intenção de negociar a filha em uma “biqueira”, termo usado para pontos de venda de drogas.

Três viaturas da GM se deslocaram até o local de difícil acesso, contando com a ajuda de moradores para chegar ao ponto exato. Ao chegarem, os guardas flagraram o homem tentando esfaquear a ex-companheira, que buscava resgatar a criança. Um agente atirou para imobilizar o suspeito, que chegou a ferir a mão da ex-mulher e empurrar a criança, causando ferimentos leves nos braços.

Equipes de socorro foram chamadas e encaminharam o suspeito e as vítimas ao Hospital do Trabalhador. Após atendimento médico, mãe e filha foram levadas à Delegacia da Mulher para prestar depoimentos e registrar o caso. A mulher relatou que o suspeito havia declarado a intenção de vender a criança, motivando o chamado emergencial.