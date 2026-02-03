Guarda Municipal de Curitiba tem novo comandante após 6 anos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O inspetor José Carlos Felipus Costa assumiu o comando da Guarda Municipal de Curitiba (GMC) na manhã desta terça-feira (3/2), em cerimônia realizada no Centro de Formação e Desenvolvimento Profissional da instituição, na CIC. Felipus substitui o inspetor Carlos Celso dos Santos Júnior, que liderou a corporação por mais de seis anos.

Com 34 anos de experiência na GMC, Felipus terá a missão de liderar um efetivo de quase 1.400 profissionais. Ele destacou a importância histórica da instituição: “A Guarda Municipal carrega uma trajetória construída com trabalho, disciplina e compromisso com a cidade e com as pessoas ao longo dos anos. A instituição se consolidou como um pilar fundamental da segurança pública municipal”.

O novo comandante ocupava anteriormente a chefia do núcleo da GMC na Administração Regional Matriz. Ao longo de sua carreira, exerceu diversas funções nas áreas de supervisão, inspetoria e em setores estratégicos como núcleos regionais, apoio logístico, centro de operações, formação profissional e fiscalização de trânsito.

Carlos Celso dos Santos Júnior, que deixa o comando após quatro gestões, assumirá o cargo de assessor estratégico no gabinete da Secretaria de Defesa Social e Trânsito (SMDT). Em seu discurso de despedida, ele agradeceu aos colegas e enfatizou a experiência do novo comandante na área de segurança.

A cerimônia contou com a presença de autoridades municipais, incluindo secretários e vereadores, além de representantes da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal do Paraná.