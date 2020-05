A Guarda Municipal (GM) de Curitiba passa a ter um canal para apurar desvios de conduta dentro da corporação. A Corregedoria da Guarda foi criada a partir do decreto municipal 585/2020, publicado na última segunda-feira (11) em diário oficial. A corregedoria vai apurar infrações disciplinares na carreira, disparos de armas de fogo em via pública com ou sem vítimas, entre outras questões.

+Caçadores de notícias! Conheça o gaúcho que mudou de vida pra cuidar de Curitiba

Atá a criação da corregedoria da Guarda Municipal os processos eram analisados por uma corregedoria vinculada à Procuradoria Geral do Município. “De caráter permanente, a Corregedoria é autônoma e com atribuições de fiscalização, investigação e auditoria dos servidores de carreira da Guarda Municipal”, explica o secretário Guilherme Rangel.

Além das situações citadas acima, a corregedoria da Guarda Municipal de Curitiba irá investigar e avaliação o comportamento ético, social e funcional dos servidores em estágio probatório e dos indicados ou exercentes de funções gratificadas e cargos em comissão, ligados à GM. No final do ano passado a corporação recebeu 500 pistolas 9 mm para serem utilizadas nas ruas da cidade.

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?