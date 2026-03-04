Curitiba 333 anos

Guarda Municipal de Curitiba recebe novos equipamentos para reforçar segurança

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 04/03/26 19h21
Prefeito Eduardo Pimentel com o vice-prefeito Paulo Martins, o secretário de Defesa Social e Trânsito, Rafael Vianna, o comandante da Guarda Municipal, José Carlos Felipus Costa, e demais autoridades, entrega novas armas e lanternas para a Guarda. Curitiba, 04/03/2026. Foto: Pedro Ribas/SECOM

A Guarda Municipal de Curitiba recebeu nesta quarta-feira (4/3) novos equipamentos e armamentos para reforçar sua atuação na cidade. Foram entregues 80 espingardas calibre 12, 1.350 lanternas táticas e 12 rádios transmissores, visando melhorar a estrutura operacional e a segurança dos profissionais.

A entrega dos equipamentos foi realizada pelo prefeito Eduardo Pimentel no Paço da Liberdade. O investimento para a compra das armas foi de aproximadamente R$ 600 mil. As lanternas táticas foram adquiridas via Consórcio Intermunicipal das Guardas Municipais da Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo o comandante da Guarda Municipal, José Carlos Felipus Costa, os novos equipamentos serão fundamentais para a execução do trabalho de forma eficiente, tanto na prevenção de crimes quanto no patrulhamento. Parte dos rádios transmissores será direcionada à melhoria da comunicação dos agentes na Superintendência de Trânsito (Setran).

A ação faz parte das comemorações pelos 333 anos de Curitiba e integra as iniciativas da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) para fortalecer a segurança na capital paranaense.

