Guarda Municipal de Curitiba recebe novos equipamentos e reforço no efetivo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Guarda Municipal de Curitiba recebeu esta semana novos equipamentos para reforçar sua atuação na segurança da cidade. A Prefeitura investiu mais de R$ 600 mil na compra de 80 espingardas calibre 12 e repassou 1.350 lanternas táticas e 12 rádios transmissores para a corporação.

Além dos equipamentos, está prevista a contratação de 100 novos agentes até o fim do ano. Nos próximos três anos, a expectativa é que 400 novos guardas sejam incorporados ao efetivo, por meio do concurso em andamento.

As ações de segurança têm sido intensificadas no Centro de Curitiba. Entre janeiro e 23 de fevereiro, a Operação Centro Seguro registrou mais de 80 prisões por tráfico de drogas, furtos e roubos, atendendo cerca de 1.500 ocorrências na região.

Este ano, a Prefeitura também criou a Ação Integrada Cabo Seguro, uma força-tarefa para combater o furto e a receptação de cabos e fios de cobre no município. A operação já fiscalizou mais de 18 estabelecimentos, resultando em 9 prisões, 4 interdições e 25 autuações por irregularidades.