Guarda Municipal de Curitiba prende quatro suspeitos de tráfico no fim de semana

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A Guarda Municipal de Curitiba prendeu quatro suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na região central da capital durante o fim de semana. As detenções ocorreram entre sexta-feira (13/3) e domingo (15/3), durante o patrulhamento da Operação Centro Seguro, com apoio das câmeras de monitoramento da Muralha Digital.

Na sexta-feira à noite, dois suspeitos foram detidos na Rua Pedro Ivo, próximo ao Terminal Guadalupe. Com eles, foram encontradas buchas de substância semelhante ao crack e dinheiro em espécie. No sábado, outros dois homens foram presos na Rua Trajano Reis, após o sistema de monitoramento identificar uma possível situação de tráfico perto de um bar.

Apreensões e buscas

Durante as abordagens e buscas nas imediações, os agentes localizaram diversas porções de drogas escondidas em pontos próximos aos estabelecimentos da região. Foram apreendidos 52 pinos contendo substância análoga à cocaína, seis embalagens plásticas da mesma substância, duas porções de maconha e nove unidades de droga sintética.

No domingo, equipes do Grupo de Patrulhamento Especializado Operacional (GPEO) foram acionadas novamente para a Rua Trajano Reis. Embora os suspeitos não tenham sido localizados, os guardas encontraram uma bicicleta supostamente usada para distribuição de drogas, contendo porções de substância análoga à maconha e invólucros com entorpecentes.

Todos os suspeitos detidos, bem como as substâncias e dinheiro apreendidos, foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis. A ação demonstra o esforço contínuo das autoridades no combate ao tráfico de drogas na região central de Curitiba.