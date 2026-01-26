Centro Seguro

Guarda Municipal apreende drogas e prende suspeito em operação em Curitiba

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
26/01/26
Grupo de Operações com Cães realiza uma prisão por tráfico de drogas e apreende diversas substâncias ilícitas. Foto: Divulgação/GMC

O Grupo de Operações com Cães (GOC) da Guarda Municipal de Curitiba (GMC) prendeu um suspeito por tráfico de drogas e apreendeu diversas substâncias ilícitas durante patrulhamento da Operação Centro Seguro na última sexta-feira (23/1). A ação ocorreu no bairro Prado Velho, na Vila Torres.

Equipes do GOC avistaram um homem em atitude suspeita na Rua Alcina Tacla Sabbag. Ao notar a aproximação dos agentes, o suspeito dispensou pinos de cocaína atrás de um poste e tentou fugir, mas foi rapidamente alcançado. Na busca pessoal, foram encontrados crack e dinheiro trocado com o homem.

O cão farejador Titan teve papel decisivo na operação, indicando o local onde as primeiras porções de cocaína foram descartadas e conduzindo a equipe até uma bolsa com mais drogas às margens de um rio próximo. No total, foram apreendidos:

– 176 pedras de crack
– 129 porções de cocaína
– 10 porções de haxixe
– 6 porções de maconha
– R$ 83 em dinheiro

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à 1ª Central Regional de Flagrantes da Polícia Civil do Paraná. Em outra ação no mesmo dia, equipes localizaram mais drogas escondidas na região do Largo da Ordem, incluindo maconha, cocaína e ecstasy.

Desde o início de 2025 até 22 de janeiro de 2026, a Guarda Municipal de Curitiba atendeu 165 ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas e prendeu 76 pessoas suspeitas na região central, como parte da Operação Centro Seguro.

