Guarda Municipal apreende drogas após denúncia anônima no Guaíra

Na manhã desta segunda-feira (9/2), o Grupo de Operações com Cães (GOC) da Guarda Municipal apreendeu grande quantidade de entorpecentes na região do bairro Guaíra, em Curitiba. A ação ocorreu após o recebimento de uma denúncia anônima sobre movimentação suspeita na área.

As equipes da Guarda Municipal foram alertadas sobre um homem que teria escondido mochilas em uma saída de esgoto local. Ao chegarem na Avenida do Canal Vila Guaíra, os agentes iniciaram as buscas com o auxílio da cadela farejadora Kayla.

Variedade de drogas apreendidas

Durante a operação, foram localizados diversos tipos de entorpecentes, incluindo:

– 84 gramas de substância análoga ao crack

– 2,80 gramas de substância análoga à maconha

– 4 gramas de substância análoga ao haxixe

– 324 gramas de substância análoga à cocaína (176g em buchas e 148g em pinos)

– 45 gramas de murruga (flor de maconha)

Além das drogas, os agentes também apreenderam 46 embalagens de papel seda para cigarro artesanal e 40 isqueiros. Embora o suspeito não tenha sido localizado, todo o material apreendido foi encaminhado ao 2º Distrito Policial da Polícia Civil do Paraná para os procedimentos legais cabíveis.