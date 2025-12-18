Ações integradas

Guarda Mirim forma cidadãos em escolas da Região Metropolitana de Curitiba

- Atualizado: 18/12/25 10h01
Guarda Mirim forma cidadãos nas escolas da Região Metropolitana. Foto: Divulgação

O programa Guarda Mirim, presente há mais de 20 anos em Curitiba e região metropolitana, atua em escolas públicas ensinando valores como respeito, disciplina e cidadania a estudantes. O objetivo é formar cidadãos mais conscientes e colaborativos, além de promover um trânsito mais seguro e combater o bullying.

Em Curitiba, o programa existe desde 2004 e atualmente atende cerca de 2 mil estudantes por ano em 25 escolas municipais das dez regionais da cidade. Ao longo de duas décadas, mais de 90 mil alunos já participaram da iniciativa, que é uma parceria entre as secretarias municipais de Defesa Social e Trânsito e de Educação.

O secretário para o Desenvolvimento da Região Metropolitana, Thiago Bonagura, destaca que programas como esse ajudam a proteger crianças e adolescentes da vulnerabilidade. “Ações dessa natureza fazem toda a diferença na sociedade, e o fato de projetos similares serem desenvolvidos em diversos municípios vizinhos traz benefícios a toda a metrópole”, afirma.

Márcia Cristina Barroso, diretora da Escola Municipal Miguel Krug, no bairro Portão, observa impactos positivos no cotidiano escolar: “Eles se tornam alunos mais proativos, mais comprometidos com os estudos e com mais facilidade para trabalhar em grupo. Isso reverbera no comportamento e também no engajamento com os conteúdos curriculares”.

O programa também está presente em outros municípios da região. Em Araucária, atende adolescentes de 12 a 17 anos em situação de vulnerabilidade. São José dos Pinhais foca em alunos de 14 a 16 anos inscritos no Cadastro Único. Em Campo Largo, a turma de 2025 formou recentemente 26 jovens, que receberam seus certificados em cerimônia na Câmara de Vereadores.

