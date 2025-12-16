Grupo Madalosso serve 700 refeições gratuitas em ação de Natal em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Grupo Madalosso preparou e serviu 700 refeições gratuitas para pessoas em situação de vulnerabilidade nesta terça-feira (16/12) no Mesa Solidária Luz dos Pinhais, no Centro de Curitiba. A ação especial de Natal reforça a parceria do grupo com a Prefeitura de Curitiba por meio do programa Mesa Solidária.

O cardápio incluiu pratos típicos servidos nos restaurantes do grupo ao longo do ano, como espaguete na manteiga, frango a passarinho e polenta frita, além de bolo e refrigerante. A iniciativa foi bem recebida pelos frequentadores do local, que destacaram a importância do programa no dia a dia.

Esta é a terceira vez que o Grupo Madalosso realiza uma ação natalina no Mesa Solidária. Em 2024, foram distribuídas 1.200 refeições. Neste ano, o número foi ampliado para 1.400, divididas em duas ações – 700 no almoço desta terça-feira e outras 700 no jantar do dia 29 de dezembro, na mesma unidade.

O Mesa Solidária é uma iniciativa da Prefeitura de Curitiba que oferece refeições gratuitas à população em situação de vulnerabilidade. A unidade Luz dos Pinhais está localizada na Rua Barão do Serro Azul, 81, no Centro de Curitiba.