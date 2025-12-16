Segurança Alimentar

Grupo Madalosso serve 700 refeições gratuitas em ação de Natal em Curitiba

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 16/12/25 17h05
Almoço servido pelo Grupo Madalosso no Mesa Solidária Luz dos Pinhais. Na imagem, Reginaldo Costa. Curitiba, 16/12/2025. Foto: Hully Paiva/SECOM

O Grupo Madalosso preparou e serviu 700 refeições gratuitas para pessoas em situação de vulnerabilidade nesta terça-feira (16/12) no Mesa Solidária Luz dos Pinhais, no Centro de Curitiba. A ação especial de Natal reforça a parceria do grupo com a Prefeitura de Curitiba por meio do programa Mesa Solidária.

O cardápio incluiu pratos típicos servidos nos restaurantes do grupo ao longo do ano, como espaguete na manteiga, frango a passarinho e polenta frita, além de bolo e refrigerante. A iniciativa foi bem recebida pelos frequentadores do local, que destacaram a importância do programa no dia a dia.

Esta é a terceira vez que o Grupo Madalosso realiza uma ação natalina no Mesa Solidária. Em 2024, foram distribuídas 1.200 refeições. Neste ano, o número foi ampliado para 1.400, divididas em duas ações – 700 no almoço desta terça-feira e outras 700 no jantar do dia 29 de dezembro, na mesma unidade.

O Mesa Solidária é uma iniciativa da Prefeitura de Curitiba que oferece refeições gratuitas à população em situação de vulnerabilidade. A unidade Luz dos Pinhais está localizada na Rua Barão do Serro Azul, 81, no Centro de Curitiba.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.