Gripe ou alergia? Como diferenciar os sintomas do resfriado de outono

Com a chegada oficial do outono, as oscilações de temperatura tornam-se o cenário ideal para o aumento da circulação viral. Em Curitiba e no Paraná, o alerta já foi ligado: embora o primeiro bimestre de 2026 tenha registrado uma queda nos casos graves, a entrada da estação mais fria exige atenção redobrada já que 63 casos graves já foram registrados. Mas você sabe identificar se aquela coriza é apenas uma alergia ao tempo seco ou o início de uma gripe que pode complicar?

O cenário no Paraná em 2026

Os dados epidemiológicos mostram um início de ano mais brando, mas com pontos de atenção localizados:

Paraná: No primeiro bimestre de 2026, o estado registrou 2.100 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e 91 mortes — uma redução em relação ao mesmo período de 2025.

No primeiro bimestre de 2026, o estado registrou 2.100 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e 91 mortes — uma redução em relação ao mesmo período de 2025. Curitiba: A capital paranaense acende um alerta amarelo com 63 casos graves registrados apenas até o início de abril.

A capital paranaense acende um alerta amarelo com registrados apenas até o início de abril. Causas: A maioria dos quadros graves está associada à Influenza A, ao Vírus Sincicial Respiratório (VSR) e ao Rinovírus.

Guia Rápido: Gripe, Resfriado ou Alergia?

Saber diferenciar os sintomas é o primeiro passo para o tratamento correto e para evitar a sobrecarga dos postos de saúde.

Gripe (Influenza): É uma infecção aguda do sistema respiratório com grande potencial de transmissão. Os sintomas costumam ser súbitos: febre alta (geralmente acima de 38°C), calafrios, dores musculares intensas, prostração, dor de garganta e tosse seca.

É uma infecção aguda do sistema respiratório com grande potencial de transmissão. Os sintomas costumam ser súbitos: febre alta (geralmente acima de 38°C), calafrios, dores musculares intensas, prostração, dor de garganta e tosse seca. Resfriado: É mais leve. Causa coriza, congestão nasal, tosse e dor no corpo, mas a febre é rara ou muito baixa. O paciente costuma manter suas atividades diárias, embora com desconforto.

É mais leve. Causa coriza, congestão nasal, tosse e dor no corpo, mas a febre é rara ou muito baixa. O paciente costuma manter suas atividades diárias, embora com desconforto. Alergia Respiratória: Não causa febre. Os sintomas principais são espirros em salva (vários seguidos), coceira no nariz e nos olhos, e coriza clara (“água”). Geralmente é engatilhada por poeira, pólen ou mudanças bruscas de temperatura.

Quando o caso é grave? O sinal de alerta

Segundo o Ministério da Saúde e a SESA-PR, você deve procurar uma Unidade de Saúde ou UPA imediatamente se apresentar:

Dificuldade para respirar ou falta de ar. Dor ou pressão persistente no peito ou abdômen. Lábios ou rosto com coloração azulada/arroxeada (cianose). Confusão mental ou tontura. Vômitos persistentes que impedem a hidratação.

Vacinação: A principal barreira

A campanha de 2026 já está em curso. Só nos primeiros dias de abril, Curitiba e região aplicaram 153,9 mil doses. O foco total agora é proteger os grupos de risco: idosos, crianças (6 meses a menores de 6 anos), gestantes, puérperas e profissionais de saúde.

Qual o principal sintoma que diferencia a gripe da alergia?

A febre. Enquanto a gripe (Influenza) causa febre alta e súbita, a alergia respiratória não provoca aumento de temperatura corporal.

Dicas de Prevenção:

Etiqueta respiratória: Cubra nariz e boca ao espirrar.

Cubra nariz e boca ao espirrar. Higienização: Lave as mãos frequentemente ou use álcool gel.

Lave as mãos frequentemente ou use álcool gel. Ambientes: Evite aglomerações e mantenha os espaços ventilados, mesmo no frio.

Outono no Paraná: É Gripe ou Alergia? Guia rápido para identificar sintomas e se proteger em 2026 🔍 Comparativo de Sintomas Sintoma Gripe Resfriado Alergia Febre Alta e Súbita Rara / Baixa Não tem Dor no Corpo Intensa Leve Não tem Coriza Às vezes Comum Fluida (Água) Espirros Raro Comum Frequentes 📍 Curitiba e PR Curitiba: 63 Casos Graves registrados até abril/2026. Paraná: 2.100 casos de SRAG e 91 mortes no 1º bimestre. *Vírus principais: Influenza A e VSR. 🚨 Sinais de Gravidade Dificuldade para respirar

Dor persistente no peito

Lábios ou rosto arroxeados

Confusão mental ou tontura 💉 Vacinação em Dia 153,9 mil doses aplicadas em Curitiba nos primeiros dias de abril. Público-alvo: Idosos, crianças, gestantes e profissionais de saúde. Fonte: Ministério da Saúde / SESA-PR | Atualizado em 08/04/2026