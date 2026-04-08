Gripe ou alergia? Como diferenciar os sintomas do resfriado de outono

Com a chegada oficial do outono, as oscilações de temperatura tornam-se o cenário ideal para o aumento da circulação viral. Em Curitiba e no Paraná, o alerta já foi ligado: embora o primeiro bimestre de 2026 tenha registrado uma queda nos casos graves, a entrada da estação mais fria exige atenção redobrada já que 63 casos graves já foram registrados. Mas você sabe identificar se aquela coriza é apenas uma alergia ao tempo seco ou o início de uma gripe que pode complicar?
O cenário no Paraná em 2026
Os dados epidemiológicos mostram um início de ano mais brando, mas com pontos de atenção localizados:
- Paraná: No primeiro bimestre de 2026, o estado registrou 2.100 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e 91 mortes — uma redução em relação ao mesmo período de 2025.
- Curitiba: A capital paranaense acende um alerta amarelo com 63 casos graves registrados apenas até o início de abril.
- Causas: A maioria dos quadros graves está associada à Influenza A, ao Vírus Sincicial Respiratório (VSR) e ao Rinovírus.
Guia Rápido: Gripe, Resfriado ou Alergia?
Saber diferenciar os sintomas é o primeiro passo para o tratamento correto e para evitar a sobrecarga dos postos de saúde.
- Gripe (Influenza): É uma infecção aguda do sistema respiratório com grande potencial de transmissão. Os sintomas costumam ser súbitos: febre alta (geralmente acima de 38°C), calafrios, dores musculares intensas, prostração, dor de garganta e tosse seca.
- Resfriado: É mais leve. Causa coriza, congestão nasal, tosse e dor no corpo, mas a febre é rara ou muito baixa. O paciente costuma manter suas atividades diárias, embora com desconforto.
- Alergia Respiratória: Não causa febre. Os sintomas principais são espirros em salva (vários seguidos), coceira no nariz e nos olhos, e coriza clara (“água”). Geralmente é engatilhada por poeira, pólen ou mudanças bruscas de temperatura.
Quando o caso é grave? O sinal de alerta
Segundo o Ministério da Saúde e a SESA-PR, você deve procurar uma Unidade de Saúde ou UPA imediatamente se apresentar:
- Dificuldade para respirar ou falta de ar.
- Dor ou pressão persistente no peito ou abdômen.
- Lábios ou rosto com coloração azulada/arroxeada (cianose).
- Confusão mental ou tontura.
- Vômitos persistentes que impedem a hidratação.
Vacinação: A principal barreira
A campanha de 2026 já está em curso. Só nos primeiros dias de abril, Curitiba e região aplicaram 153,9 mil doses. O foco total agora é proteger os grupos de risco: idosos, crianças (6 meses a menores de 6 anos), gestantes, puérperas e profissionais de saúde.
Qual o principal sintoma que diferencia a gripe da alergia?
A febre. Enquanto a gripe (Influenza) causa febre alta e súbita, a alergia respiratória não provoca aumento de temperatura corporal.
Dicas de Prevenção:
- Etiqueta respiratória: Cubra nariz e boca ao espirrar.
- Higienização: Lave as mãos frequentemente ou use álcool gel.
- Ambientes: Evite aglomerações e mantenha os espaços ventilados, mesmo no frio.
Outono no Paraná: É Gripe ou Alergia?
Guia rápido para identificar sintomas e se proteger em 2026
|Sintoma
|Gripe
|Resfriado
|Alergia
|Febre
|Alta e Súbita
|Rara / Baixa
|Não tem
|Dor no Corpo
|Intensa
|Leve
|Não tem
|Coriza
|Às vezes
|Comum
|Fluida (Água)
|Espirros
|Raro
|Comum
|Frequentes
Curitiba: 63 Casos Graves registrados até abril/2026.
Paraná: 2.100 casos de SRAG e 91 mortes no 1º bimestre.
*Vírus principais: Influenza A e VSR.
- Dificuldade para respirar
- Dor persistente no peito
- Lábios ou rosto arroxeados
- Confusão mental ou tontura
💉 Vacinação em Dia
153,9 mil doses aplicadas em Curitiba nos primeiros dias de abril.
Público-alvo: Idosos, crianças, gestantes e profissionais de saúde.