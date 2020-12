A grife norte-americana Aeropostale inaugura, neste sábado (19), no shopping Jockey, em Curitiba, sua primeira loja no Paraná. Trata-se da sexta loja da rede no Brasil. A Aeropostale é especializada em roupas e acessórios com foco nos jovens.

publicidade

A nova loja fica no piso L2, é a primeira operação da marca no Paraná e segue o padrão internacional. Segundo a marca, os brasileiros estão em 4º lugar entre os que mais compram produtos da Aeropostale em lojas de Miami e Nova York.

O Jockey Plaza Shopping fica no Tarumã, na Rua Konrad Adenauer, 370 e tem estacionamento com valor fixo de R$10, por todo o período de compras dentro da mesma diária.