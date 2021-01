O prefeito Rafael Greca anunciou nesta quinta-feira (7), durante a cerimônia de assinatura do protocolo de intenções entre a Prefeitura de Curitiba e o Instituto Cidades Inteligentes (ICI) que a capital paranaense vai contar com wi-fi de acesso gratuito em 254 pontos da cidade. A expectativa é de que a estrutura esteja concluída em até seis meses.

A internet estará presente em locais de grande fluxo como terminais, Ruas da Cidadania, Mercado Municipal, Faróis do Saber e da Inovação, Liceus do Ofício, Centro Histórico, estabelecimentos de saúde e a área de atendimento do Palácio Solar 29 de Março, que é a sede da prefeitura, no Centro Cívico.

O projeto Wi-fi Curitiba é parte de um movimento de inovação do Vale do Pinhão, que tem a proposta de buscar soluções para diversas áreas e vai facilitar o acesso aos serviços públicos já oferecidos pela internet.

“Os cidadãos inteligentes e conectados terão a senha da sua cidadania digital”, disse o prefeito, que espera expandir para mais pontos de acesso futuramente.

O secretário de Administração e de Gestão de Pessoal, Alexandre Jarshel de Oliveira, destacou alguns dos aplicativos já disponíveis e que terão seu acesso facilitado pelo Wi-fi Curitiba. “O curitibano poderá utilizar o Saúde Já, o Curitiba App, 156 Mobile e outras funcionalidades que venham a ser oferecidas ao cidadão e que poderão ser acessadas pela rede de wi-fi público da cidade”, exemplificou. “O objetivo é a inclusão digital, o acesso à internet de qualidade”, completou.

A implantação de toda a estrutura será feita pelo Instituto das Cidades Inteligentes (ICI), sem custos para a Prefeitura de Curitiba. Desde 2019, o Instituto tem um contrato de gestão com a Prefeitura.

Como será o acesso

Para ter acesso ao Wi-fi Curitiba, o cidadão deverá ser autenticado pelo Passaporte Curitiba, que gerencia todas as redes sem fio de internet pública gratuita, de acordo com o marco regulatório da internet. O usuário utilizará o mesmo login e senha onde quer que esteja, sem burocracia. Para se cadastrar, basta acessar o portal (https://passaporte.ici.curitiba.org.br/ )