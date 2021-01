O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, foi eleito presidente eleito da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba (Assomec) para o biênio 2021-2022. A eleição da chapa União, encabeçada por Greca, foi realizada na manhã desta quarta-feira (6), no Salão de Atos do Parque Barigui, e reuniu parte dos 29 prefeitos da Grande Curitiba.

publicidade

Ao lado do vice-prefeito Eduardo Pimentel, que tem acompanhado de perto diversas pautas relativas à integração de Curitiba com os municípios da região metropolitana, o prefeito Rafael Greca enfatizou no início de seu discurso: “A grande Curitiba é uma só”.

Ele lembrou que além da malha urbana com as nove cidades conurbadas, Curitiba é uma só quando se fala do segundo anel de cidades. “Temos a visão de um mercado comum metropolitano, que deve ser incentivado”, declarou o prefeito, que destacou ainda que considera fundamental o equilíbrio fiscal dos municípios”, disse.

Saiba como ficou a nova diretoria da Assomec para o biênio 2021-2022

DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente: Rafael Greca de Macedo – prefeito de Curitiba

publicidade

1º vice-presidente: Claudio Cesar Casagrande – prefeito de Campo Magro

2º vice-presidente: Bihl Elerian Zanett – prefeito de Campina Grande do Sul

Secretária: Margarida Maria Singer – prefeita de São José dos Pinhais

Tesoureiro: Maicon Grosskopf – prefeito de Piên

CONSELHO FISCAL

Presidente: James Karson Valério – prefeito de Rio Negro

Membros:

Helder Lazarotto – prefeito de Colombo

Josimar Fróes – prefeito de Piraquara

Suplentes:

1º suplente – Patrik Magari – prefeito de Cerro Azul

2º suplente – Marco Antonio Baldão – prefeito de Tunas do Paraná