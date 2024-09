Grave acidente no Contorno Norte de Curitiba deixa três crianças feridas; carro caiu em ribanceira

Na tarde deste domingo (08), um grave acidente deixou sete pessoas feridas no Contorno Norte de Curitiba, próximo à Rodovia dos Minérios, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O veículo saiu da pista e caiu em uma ribanceira, no km 23 da PR-418.

Entre os feridos estão três crianças, com idades entre um e cinco anos. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as crianças tiveram ferimentos moderados e foram encaminhadas ao Hospital Evangélico, em Curitiba.

Além das crianças, uma mulher de 53 anos também foi levada para o Hospital Evangélico. Já dois homens, de 24 e 48 anos, foram para o Hospital do Trabalhador, também em Curitiba.

Idosa socorrida com ajuda de helicóptero

Helicóptero auxiliou nos socorro às vítimas. Foto: Divulgação/BPMOA

Para ajudar nos atendimentos, um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) também foi acionado até o Contorno Norte.

Conforme detalhes repassados pelo BPMOA, uma idosa com ferimentos graves e múltiplas fraturas, foi atendida com auxílio da equipe médica do FALCÃO 04 e estabilizada, sendo transportada de helicóptero ao Hospital Cajuru.

