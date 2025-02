Grave acidente na RMC: caminhão provoca morte de motorista

Na manhã deste sábado (08), o motorista de um carro morreu após um grave acidente envolvendo o veículo dele e um caminhão, na rodovia Verônica Teixeira de Cristo, entre os municípios de Rio Branco do Sul e Itaperuçu, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

O acidente ocorreu por volta das 8 horas. A vítima, de aproximadamente 30 anos, ficou presa às ferragens após a colisão. Além do Corpo de Bombeiros, o helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) também foi acionado para prestar apoio.

A equipe do BPMOA encontrou a vítima presa no veículo. O homem estava inconsciente e em parada cardiorrespiratória. Após retirada da vítima do interior do carro, as equipes tentaram as manobras de reanimação. Entretanto, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.