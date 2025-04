Grave acidente na BR-116 tem vítima presa nas ferragens e socorro de helicóptero

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma colisão traseira na BR-116, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, neste domingo (13) deixou um motorista preso nas ferragens. Um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência. A pista no Contorno Leste está bloqueada e já provoca congestionamento na região.

O acidente ocorreu no começo da tarde envolvendo dois caminhões no km 78,5, sentido São Paulo. Funcionários da concessionária Arteris Litoral Sul também auxiliam na ocorrência e viaturas dos bombeiros estão no local.

Com o bloqueio da pista, a fila é de 8 quilômetros. O motorista que ficou ferido foi levado ao hospital com a aeronave para o Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul . O estado da vítima é considerado grave.

Veja o vídeo do local do acidente na BR-116 neste domingo (13)