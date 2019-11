Um grave acidente envolvendo dois caminhões e dois carros deixou três pessoas feridas e interditou pistas do Contorno Sul na BR-376, na Cidade Industrial de Curitiba. De acordo as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), apesar da gravidade, as pessoas que estavam nos veículos tiveram ferimentos leves, incluindo a motorista do carro que capotou durante o acidente. Ainda não informações sobre a liberação da pista. O congestionamento chega a vários quilômetros na região.

Mais informações em breve.