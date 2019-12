Um grave acidente envolvendo dois caminhões e dois carros deixou quatro pessoas feridas e interditou pistas do Contorno Sul (BR-376), na Cidade Industrial de Curitiba, no fim da manhã deste sábado (30). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), apesar da gravidade, as pessoas que estavam nos veículos tiveram ferimentos leves, incluindo a motorista do carro que capotou durante o acidente. Os carros ficaram bastante danificados após a colisão.

‘Por sorte’

Mariele Braz, que dirigia o veículo que capotou, estava com a filha no momento do batida. Ela e a menina não se machucaram. “Eu ia entrar para Ponta Grossa e achei que o trânsito estava um pouco lento, o caminhão que estava na minha frente estava reduzindo a velocidade normalmente e quando eu olhei no retrovisor, outro caminhão e mais outro carro estavam em cima do meu carro, então eu capotei. Por sorte não aconteceu nada grave”, explicou, em entrevista ao Meio Dia Paraná da RPC.

Sequência de acidentes

O Policial Rodoviário Federal Agnaldo, que atendeu a ocorrência, explicou como foi o acidente na BR-376. “Tivemos um tombamento de veículo na alça de acesso na BR-277, isso deixou o trânsito lento [na BR-376] e o condutor que estava com a velocidade acima de um outro caminhão não conseguiu segurar e acabou provocando acidente. Eu acredito que por milagre mesmo não aconteceu nada”, disse.

Congestionamento

As pistas do Contorno Sul foram bloqueadas após o acidente para o atendimento às vitimas e a retirada dos veículos envolvidos. Com o bloqueio, um congestionamento de vários quilômetros se formou na região.