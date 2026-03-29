Grande Curitiba

Grave acidente com caminhões e carro deixa três mortos na BR-116, na RMC

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Barbara Schiontek
- Atualizado: 28/03/26 21h44
acidente na br 116 deixa três mortos
Foto: PRF

Três pessoas morreram em um grave acidente na BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), neste sábado (28/03). O acidente aconteceu no km 26,7, envolvendo dois caminhões e um carro.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o engavetamento foi na pista sentido São Paulo. Uma pista precisou ser interditada para atendimento da ocorrência.

Além das três vítimas fatais, uma pessoa foi socorrida com ferimentos moderados.

A PRF não detalhou a dinâmica do acidente.

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