O hipermercado Big próximo à Ponte Estaiada, na Avenida das Torres, no bairro Guabirotuba, anunciou que vai encerrar suas atividades no dia 28 de fevereiro. E por causa do fechamento, o supermercado está realizando promoções em vários setores da loja, para atrair clientes.

LEIA TAMBÉM – Supermercados de Curitiba e região tem ofertas neste fim de semana. Confira!

Produtos de perfumaria, por exemplo, estão com descontos que chegam a 30%. Outros setores também apresentam promoções, como setor de carnes, bebidas, frios, laticínios, mantimentos básicos, produtos de limpeza e aparelhos eletrodomésticos.

O supermercado Big fica localizado na Avenida Comendador Franco, 3449, no Guabirotuba, e funciona de segunda a sábado, das 8 às 22h30, e domingo, das 8 às 21 horas.