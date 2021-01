O governo do Paraná disponibilizou um termo de compromisso que precisa ser assinado pelos pais para que manifestem se os filhos vão retomar às aulas de forma presencial no próximo dia 18 de fevereiro, quando está previsto o início do ano letivo de 2021 nas escolas estaduais.

O documento elaborado pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte está disponível na internet e também em todas as mais de 2 mil escolas estaduais. O papel pode ser impresso e entregue diretamente à escola onde o filho está matriculado ou pode ser digitalizado e enviado por e-mail para a instituição.

O objetivo da Secretaria com o termo de compromisso é otimizar e organizar o transporte escolar.