Gigante dos tênis de corrida abre loja perto do maior parque de Curitiba

A ASICS dá um passo importante na sua expansão pelo Brasil neste sábado (31). A marca japonesa de tênis de corrida e materiais esportivos inaugura sua primeira loja full price na região Sul, localizada no piso L1 do ParkShopping Barigüi, em Curitiba. E não é qualquer inauguração: trata-se da primeira franquia da marca no país.

E para quem curte uma boa festa, a celebração começa às 16h, com ativação de DJ e condições especiais para quem já é membro do programa OneASICS. Tem cashback 100% nas compras feitas durante todo o dia da inauguração.

Para quem não dispensa a companhia dos pets nas corridas e trilhas, a loja preparou um brinde personalizado com nome do dono e do bichinho. E pode levar o pet junto, o espaço é pet-friendly!

“Estamos trazendo essa novidade para Curitiba: a primeira franquia da ASICS no Brasil, com toda a linha ASICS de corrida, tênis de campo, vôlei, handball, lifestyle e uma super promoção de inauguração. Esperamos vocês!”, convida o diretor da franquia, Alexandre Grupenmacher.

A loja de 133 m² segue o novo conceito global de design, desenvolvido pela própria ASICS internacional. O espaço é minimalista e funcional, com elementos que remetem à arquitetura japonesa, como o uso de madeira e layout fluido. Tudo isso traduz a filosofia da marca que une bem-estar e sofisticação com aquela excelência esportiva que a gente já conhece.

Logo na entrada, o destaque vai para o espaço Sportstyle, que ganhou maior visibilidade e protagonismo, seguindo a tendência do lifestyle urbano com influência esportiva. As tecnologias que já fazem sucesso entre os consumidores continuam presentes, como o Foot ID (aquele teste de pisada personalizado) e a esteira para experimentar os calçados antes de comprar.

A nova unidade também está integrada ao programa de fidelidade gratuito OneASICS e conta com o ASICS Lab, plataforma que permite aos clientes adquirirem produtos disponíveis exclusivamente no e-commerce da marca, diretamente da loja física. Essa é só para os antenados mesmo.

“A inauguração da nossa primeira loja full price no Sul do Brasil, em um ponto estratégico como Curitiba, representa um passo significativo na expansão da ASICS no país. Este novo espaço foi projetado para proporcionar uma experiência completa ao consumidor, combinando design, tecnologia avançada e integração digital”, destaca Helio Pereira, diretor de DTC e vice-presidente regional de vendas da ASICS América Latina.