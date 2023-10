Gigante da construção inaugura nova loja com festa na RMC neste sábado

Uma nova unidade de Cassol Centerlar será inaugurada no próximo sábado (28) em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba (RMC). Esta é a segunda loja da marca em pouco mais de um mês na RMC, sendo a sexta do Paraná. A Centerlar é o braço de varejo do Grupo Cassol, que completou 65 anos em julho de 2023. Para os presentes na inauguração, poderão participar da Cassol Fest com atividades gratuitas.

Geração de empregos

A nova loja promete gerar 30 empregos diretos e 55 empregos indiretos. Um dos propósitos da Cassol é sempre potencializar o desenvolvimento da economia das regiões onde atua com a valorização e a contratação de mão de obra local.

“Estamos com muitas boas expectativas nesta chegada a São José dos Pinhais, que exibe um dos maiores índices de crescimento econômico do Paraná. Com localização estratégica, é a segunda mais populosa da mesorregião, chegando a quase 330 mil habitantes”, conta o gerente Laércio Silva. Ele lembra, ainda, que o município ostenta o terceiro polo automotivo do país e a operação do Aeroporto Internacional Afonso Pena, principal terminal aéreo paranaense.

Tudo para sua casa

Para a jornada da obra, reforma ou decoração, são 35 mil itens em estoque e, para facilitar ainda mais a vida do cliente, a Cassol oferece financiamento próprio no cartão Cassol em até 30 vezes. As compras podem ser feitas na loja, no site ou no WhatsApp 4001.1515, com entrega no mesmo dia para agilizar a obra. Ainda está disponível atendimento exclusivo para profissionais, empresas e condomínios.

A proposta de valor da Cassol Centerlar – com presença também em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul – consiste em proporcionar em um só lugar, tudo o que o cliente precisa para transformar a casa em um lar, seja para construir, reformar ou decorar. A unidade, de quase 1,8 mil m² de área total, está localizada na Avenida 15 de Novembro, 3.000, Centro.

Serviço:

Local: Cassol Centerlar

Endereço: Avenida 15 de Novembro, 3.000, Centro

Inauguração: 28/10/2023, sábado a partir das 9h

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e sábado, das 8h às 18h

Programação da Cassol Fest

9h – Cerimônia de abertura

9h às 17h – Área kids com brinquedos infantis, pinturas artísticas, escultura de balões durante todo o evento.

11h – Música ao vivo com Fábio Cezar

Obs.: Presença das principais marcas do ramo da construção com distribuição de brindes e distribuição de espetinhos KF e bebida aos clientes em compras.

