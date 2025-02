Garupa de moto morre em grave acidente na BR-277, no Litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma faixa da BR-277, na região de Morretes, no litoral do Paraná, foi interditada após um grave acidente na tarde desta quarta-feira (12). Um carro e uma moto colidiram no km 24,1, resultando na morte de uma mulher, de 40 anos, que estava na garupa da motocicleta.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que no moto estavam duas pessoas. A vítima feminina morreu no local. Já o condutor da moto, de 50 anos, foi inicialmente atendimento pelo resgate da EPR Litoral Pioneiro, concessionária que administra o trecho.

Entretanto, por conta dos ferimentos graves, ele precisou ser encaminhado rapidamente para o Hospital Regional do Litoral pelo helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA).

No carro envolvido na colisão estava apenas o motorista, de 30 anos. Ele teve ferimentos leves e foi atendido pela concessionária. O acidente está sendo investigado pela Polícia Científica.