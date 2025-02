A terça-feira (11) começou agitada na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). Equipes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), estiveram no gabinete do deputado estadual Samuel Dantas (Solidariedade) para cumprir mandado de busca e apreensão. Apura-se uma suposta prática dos crimes de concussão e peculato.

De acordo com o Ministério Público do Paraná (MPPR), as ordens judiciais foram expedidas pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Paraná, e cumprida pelo Gaeco) por meio da Operação Janus.

A investigação é da Subprocuradoria-Geral do MPPR, e outros mandados estão sendo cumpridos em outros pontos longe da Alep, sendo denominação Operação Janus.

Após a ação do Gaeco, Samuel Dantas desceu para o plenário para participar da sessão desta terça-feira.

E aí, Deputado?

A reportagem aguarda posicionamento do deputado para incluir a posição dele sobre essa suspeita de crime de desvio de dinheiro público.

Gaeco esteve no gabinete do deputado estadual Samuel Dantas (Solidariedade) para cumprir mandado de busca e apreensão. Foto: Reprodução/Instagram.