Furto de cabos afeta iluminação em obras do BRT no Centro de Curitiba

Mais de 500 metros de cabos de iluminação pública foram furtados na região das obras do BRT Leste/Oeste, na Avenida Sete de Setembro, no Centro de Curitiba, na última sexta-feira (19/12). O incidente deixou a área no escuro, afetando um ponto estratégico da cidade com intenso fluxo de pessoas e diversos modais de transporte.

A Engie, empresa responsável pela iluminação pública na capital, continua trabalhando no local para restabelecer o fornecimento de energia. O furto não se limitou a essa área, pois no domingo (21/12), a Polícia Militar prendeu um homem próximo à Travessa da Lapa com 150 quilos de cabos, que foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil.

As obras na Avenida Sete de Setembro fazem parte do Lote 2.3 do BRT Leste/Oeste, com valor contratual de R$ 43,6 milhões e prazo de execução de 15 meses. O projeto inclui mais de 3 mil metros de nova pavimentação, 2.123 metros de calçadas e 2.010 metros de ciclovias, visando melhorar a segurança para pedestres, ciclistas, motoristas e usuários do transporte coletivo.

Este trecho do BRT é parte do Programa de Revitalização e Obras de Curitiba (PRO Curitiba), que prevê investimentos em áreas como mobilidade urbana, saúde, educação, habitação social, prevenção a enchentes, zeladoria, iluminação pública, trânsito e segurança entre 2025 e 2028.