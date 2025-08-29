Fundador de gigante varejista do PR, Mário Gazin ganha Comenda Barão do Serro Azul

O empresário Mário Gazin, fundador e presidente do Grupo Gazin, gigante varejista do Paraná, recebeu a Comenda Barão do Serro Azul 2025, uma das honrarias mais importantes do Estado, concedida pela Associação Comercial do Paraná (ACP).

À frente do Grupo Gazin, com atuação nacional no varejo, atacado, indústria, serviços financeiros, agropecuária e turismo, Mário foi reconhecido pela honraria inspirada em Ildefonso Pereira Correia, o Barão do Serro Azul e fundador da ACP. Os homenageados destacam-se por sua contribuição à sociedade e pelos princípios e valores que fazem parte do legado deixado pelo barão.

A cerimônia reuniu autoridades políticas, do Judiciário, empresários, representantes de vários segmentos da economia paranaense e de outros estados, ex-presidentes da ACP e sócios da associação, em uma noite de celebração e reconhecimento.

Durante o evento, o presidente da ACP, Antônio Gilberto Deggerone, enfatizou que Gazin construiu sua trajetória empresarial inspirada no legado do Barão do Serro Azul. “Esta homenagem simboliza o reconhecimento a um empresário que não poupa esforços para promover o crescimento de sua comunidade e do Paraná”, reforçou ele.

Visivelmente emocionado, Gazin agradeceu à ACP pelo reconhecimento e compartilhou a comenda com a família e os 13 mil colaboradores. “Busco unir em minha administração uma abordagem prática e humana, por acreditar nas pessoas como o maior ativo de qualquer organização e por demonstrar que é possível crescer com ética, simplicidade e propósito”, salientou o fundador da gigante do varejo paranaense.

O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, também presente na cerimônia, destacou a importância do homenageado para o desenvolvimento econômico da região: “Mário Gazin é um homem que tem contribuído há várias décadas para o crescimento do Paraná, com geração de empregos e renda. É uma honra participar da homenagem desta noite ao empresário e fundador do Grupo Gazin”.

Uma história de empreendedorismo

A trajetória de Mário Gazin começou em 1966, na pequena cidade de Douradina, no noroeste do Paraná, que até hoje mantém-se como sede do grupo. Com visão empreendedora e trabalho incansável, ele transformou um pequeno comércio varejista em uma rede com mais de 450 unidades de negócios espalhadas pelo país.

Atualmente, a Gazin Holding reúne lojas de atacado e varejo, indústrias de colchões e molas, serviços como consórcio, financeira, garantia estendida e o Gazinbank, além de agência de viagens, agropecuária e postos de combustíveis, consolidando-se como um dos maiores conglomerados empresariais do Brasil.

