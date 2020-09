A FACOP, Fundação do Asseio e Conservação, Serviços Especializados e Facilities do Paraná, entidade sem fins lucrativos, traz uma novidade para empresas de facilities e trabalhadores: um portal de educação especializado.

O portal, que oferecerá cursos livres na modalidade EaD para empresas e profissionais da área, faz parte das comemorações de 18 anos da entidade e tem como objetivo profissionalizar o setor e possibilitar que cada vez mais a limpeza profissional seja reconhecida como fator essencial na retomada das atividades com saúde e segurança.

Para os profissionais de empresas de facilities do estado do Paraná os cursos serão gratuitos, já para aqueles de outros estados ou, ainda, outros setores, os cursos terão um valor de R$ 19,90.

“O lançamento do portal sempre esteve nos planos da FACOP, no entanto, com a chegada da pandemia, notou-se que, cada vez mais, este é um serviço essencial na manutenção da saúde. E para garantir que ele seja cumprido de forma segura, é preciso capacitar trabalhadores e empresas com as melhores técnicas, procedimentos e utilização de tecnologias adequadas”, explica Adonai Arruda, presidente da FACOP, do sindicato patronal do setor (SEAC-PR) e empresário do ramo.

Entre os cursos presentes estão os de limpeza hospitalar, conceitos gerais da limpeza profissional, limpeza de banheiros, limpeza de áreas administrativas, coleta urbana, recepcionista, copeiro hospitalar, copeiro profissional. Os cursos possuem uma média de 6 horas de duração e emitem certificação.

“Queremos disponibilizar conteúdo de qualidade para que prestadores e tomadores de serviço tenham no seu dia a dia profissionais qualificados atuando em prol da sua saúde. Com a pandemia, foi possível perceber o quanto os profissionais de limpeza, que estão na linha de frente, são essenciais no combate a doenças. Com os cursos, esses trabalhadores terão acesso às melhores técnicas, procedimentos e operação de ferramentas para isso”, explica Adonai.

Para acessar o portal basta acessar: https://universidadecorporativa.facop.org.br/