Fundação Cultural de Curitiba investe R$ 49 milhões no fomento artístico em 2025

A Fundação Cultural de Curitiba (FCC) destinou cerca de R$ 49 milhões para o fomento artístico na capital paranaense em 2025. Desse total, R$ 17 milhões foram aplicados em contratos diretos com artistas, produtores e prestadores de serviços culturais de diversas linguagens.

Ao longo do ano, oito grandes eventos culturais foram realizados na cidade: Oficina de Música, Carnaval, aniversário da cidade, Domingo no Centro, Festival de Inverno, Festival da Palavra, Festival da Primavera e o Natal de Curitiba. Somente na programação natalina, aproximadamente 700 profissionais da área cultural foram empregados diretamente.

A FCC também destinou R$ 22 milhões para projetos do Programa de Apoio, Fomento e Incentivo à Cultura, por meio do Mecenato Subsidiado e do Fundo Municipal de Cultura. Dois novos editais foram lançados: o de Arte Local, voltado para grupos e coletivos dos bairros, e o de Hip-Hop.

Em março, foi inaugurado o Estúdio Riachuelo, um centro dedicado à arte digital, animação e games. O espaço oferece cursos e salas equipadas com tecnologia de ponta, além de uma sala de jogos gratuita para a população.

Na área de preservação do patrimônio, o Solar do Barão passará por uma ampla obra de restauração e modernização, com investimento de R$ 22 milhões. A Casa da Leitura Franco Giglio também está sendo restaurada e voltará a abrigar uma biblioteca municipal.

A Cinemateca de Curitiba, que completou 50 anos em 2025, recebeu modernização na sala de projeção e ampliou sua programação, atingindo um recorde de público com cerca de 17 mil visitantes entre abril e novembro.