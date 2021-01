Previsão do tempo!

E aí, está gostando do tempo mais ameno, trazendo até a lembrança do friozinho, em pleno janeiro? Pois saiba que, de acordo com o Simepar, os termômetros não devem mudar muito nesta quinta-feira (21). Curitiba, por exemplo, vai ter temperatura entre 17 e 21ºC e segue, desde segunda-feira, em alerta amarelo de temporal, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o Simepar, essa mudança nas temperaturas se deu pela predominância de uma massa de ar instável em todo o Paraná, com altos índices de umidade. Essa condição também faz com que haja a possibilidade de chuvas a qualquer hora do dia, na maioria das cidades.

Nesta quinta-feira, o litoral paranaense e a Região Metropolitana de Curitiba (RMC) continuam com muita nebulosidade e pouca variação nas temperaturas. Em Paranaguá, por exemplo, os termômetros marcam no máximo 26ºC. A temperatura mais quente do dia deve ser em Jacarezinho, onde pode chegar aos 31ºC. Veja a previsão para todo o Estado:

Foto: Simepar.

Tempo continua instável

Conforme a previsão do Simepar, a condição para chuvas continua pelo menos até o final de semana em todo o Paraná. Sábado (23) e domingo (24) as chuvas devem marcar presença mais efetivamente no período da tarde por conta do tempo, que fica mais abafado. Essa mesma condição deve continuar ao longo da próxima semana, mas, a partir de terça-feira (26), os termômetros ficam um pouco mais elevados.