Frio intenso em Curitiba? Veja 10 dicas práticas para deixar sua casa mais quentinha

Com a chegada do inverno e a possibilidade de temperaturas mais baixas em Curitiba, muita gente já está se preparando e pensando com alternativas para enfrentar com menos frio a estação mais gelada.

Em uma cidade onde o inverno é marcado por umidade elevada e sensação térmica baixa, manter a casa aquecida se torna um desafio. Mas com algumas estratégias simples e inteligentes, é possível transformar seu lar em um refúgio aconchegante sem gastar muito. Confira abaixo 10 dicas práticas para aquecer sua casa nos dias frios.

>> Chega de frio! Aprenda alguns truques para deixar a casa quentinha

Dicas para esquentar sua casa no inverno curitibano

Aproveite a luz solar durante o dia – Abra cortinas e persianas nas horas mais quentes para permitir que a luz do sol aqueça naturalmente os ambientes.

Feche cortinas e persianas ao entardecer – Ao anoitecer, feche as cortinas para reter o calor acumulado durante o dia e impedir a entrada do ar frio.

Utilize cortinas térmicas ou de tecido grosso – Cortinas mais espessas ajudam a isolar o ambiente, mantendo o calor interno e bloqueando o frio externo.

Invista em tapetes felpudos – Tapetes ajudam a isolar o piso frio, proporcionando maior conforto térmico, especialmente em pisos de cerâmica ou madeira.

Vede frestas e vãos em portas e janelas – Utilize fitas adesivas, vedantes ou até mesmo panos para selar frestas que permitem a entrada de ar frio.

Distribua mantas e cobertores pelos ambientes – Ter mantas disponíveis em sofás e poltronas facilita o aquecimento rápido e adiciona um toque acolhedor à decoração.

Cozinhe refeições no forno – Preparar pratos no forno não só aquece a cozinha, mas também contribui para elevar a temperatura dos ambientes adjacentes.

Utilize aquecedores portáteis com segurança – Aquecedores elétricos ou a óleo são eficazes para aquecer ambientes específicos. Certifique-se de seguir as instruções de uso e segurança.

Adote velas aromáticas com precaução -Velas podem adicionar calor e um aroma agradável ao ambiente. Utilize-as com cuidado, mantendo-as longe de materiais inflamáveis e fora do alcance de crianças e pets.

Reorganize móveis para melhorar o isolamento – Evite posicionar sofás e camas encostados em paredes externas, pois essas áreas tendem a ser mais frias. Reorganizar os móveis pode ajudar a manter o calor nos ambientes.

