Assim como em todo o Paraná, Curitiba e região terão mais um final de semana sem chuvas. A temperatura permanece baixa, mas o frio perde força no sábado (30) e domingo (31) em relação à sexta-feira (29), quando a capital registrou a manhã mais fria do ano com 4,7ºC.

Segundo o Simepar, no sábado, a mínima em Curitiba será de 7°C e máxima chega aos 24°C. A mesma temperatura será mantida no domingo. O maior problema é que o tempo vai seguir muito seco no período da tarde, com umidade abaixo dos 50%, podendo chegar a 30%.

No sul do estado, a manhã terá novamente geada em alguns pontos, mas a tendência é que o termômetro não chegue na temperatura negativa como na sexta-feira. No norte, Londrina terá máxima de 27°C durante sábado e domingo, com mínima de 9°.

Já o Litoral também terá tempo firme. Paranaguá e Matinhos terão um domingo mais quente, com máxima de 26ºC e mínima de 11°C.

