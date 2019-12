Uma série de áreas de instabilidade em sequência mantém o clima fechado, chuvoso e com temperaturas mais amenas em Curitiba e no Paraná. Na terça-feira (10), a frente fria que chegou ao estado no final do domingo (8) mantém as temperaturas em baixa. E na quinta-feira (12), quando o atual sistema deixa o estado, outra frente similar chega, mantendo o clima chuvoso e as temperaturas frias.

A expectativa pra terça é de que a chuva caia de maneira ocasional, conforme previsão do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar). Com a nebulosidade constante e o clima dominado pela frente, as temperaturas não sobem e a máxima fica em 24ºC, no meio da tarde. A mínima é de 15ºC, pela manhã.

A tendência da semana é que os termômetros sigam abaixo da média histórica para o começo de dezembro, que é de 27ºC. Apenas na quinta-feira (12), quando a frente fria que está no Paraná deixa o estado é que a temperatura sobe e chega aos 27ºC. Porém, a condição de calor dura pouco, já que uma nova frente fria domina o estado e vira novamente o clima.

O novo sistema predomina sobre o estado até pelo menos o domingo (15), mantendo as temperaturas baixas e a chuva. A sexta-feira (13) será de clima característico de outono, com a máxima não passando dos 20ºC e com chuva o dia todo. Durante a semana, a previsão é de acumulado de até 15 milímetros, com quase 7mm caindo somente na sexta na capital.