A sexta-feira (24) será de tempo bom e céu aberto em Curitiba e região, mas, a partir de sábado (25), a chegada de uma frente fria moderada deve aumentar a presença de nuvens, e o ar frio que vem com ela deve baixar as temperaturas. Não há previsão de chuva significativa para o fim de semana. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), apesar do sol, a sexta-feira já será um dia com ventos mais evidentes na capital. No Litoral, a previsão da meteorologia é semelhante. A sexta-feira ainda será de calor e no sábado deve haver aumento da nebulosidade, já na madrugada.

publicidade

LEIA TAMBÉM – Curitiba tem quase 7 mil pessoas com coronavírus em fase ativa, podendo transmitir a doença

Em Curitiba, o Simepar aponta uma variação das temperaturas que vai dos 12ºC aos 27ºC nesta sexta. A umidade do ar ainda segue mais baixa, mas a expectativa é que esse quadro mude com a chegada da frente fria no sábado, quando fenômeno meteorológico, que vem do Rio Grande do Sul, deve baixar as temperaturas já a partir da madrugada. A previsão para o sábado é de que as máximas medidas pelos termômetros girem em torno dos 23º C.

Litoral

Nas praias, também não devem ocorrer muitas mudanças no tempo dos próximos dias. De acordo com o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, o dia amanhece com poucas nuvens e o sol ganha espaço na sexta. Assim como na capital, não há previsão de chuva. As temperaturas previstas devem variar entre 16ºC e 24ºC nesta sexta.

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.