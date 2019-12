A chegada de uma frente fria nessa sexta-feira (13) deve trazer um certo alívio às altas temperaturas registradas em Curitiba nesta quinta-feira (12), quando a má chegou aos 28ºC. Nessa sexta a previsão é de que a máxima não passe dos 23ºC, já que a nebulosidade deve predominar. A mínima prevista é de 15ºC.

continua depois da publicidade

Apesar das menores temperaturas, a previsão é de pouca chuva durante o dia. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a chance é que a precipitação ocorra entre 11h e meio dia, com pouco volume, acumulado de menos de 1 milímetro.

O final de semana em Curitiba tende a ser de tempo bom e pouca chuva. No sábado (13), as temperaturas ficam entre os 15 e 25 graus, com possibilidade de chuva entre as 10h e meio dia. Já no domingo os termômetros ficam entre os 18 e 29 graus. Vai ficar pela cidade no final de semana? Confira as atrações de natal que vão rolar na cidade!

Litoral

A faixa litorânea deve ver mais chuva que a capital. A maior umidade vinda do oceano faz com que a nebulosidade seja mais intensa e as condições mais propícias pra chuvas mais volumosas. A previsão é de cerca de 2,5 milímetros acumulado ao longo do dia. Máxima de 25ºC e mínima de 21ºC.

Interior

Com exceção dos Campos Gerais, que tem clima mais parecido com o da capital, de nebulosidade e alguma chuva ocasional, o interior do Paraná terá sol e calor o dia todo. A frente fria que vem do oceano ainda não chega na área mais a oeste do estado, deixando assim o céu aberto no Sudoeste, no Norte, no Oeste e no Noroeste. OS termômetros devem subir desde cedo, e a previsão é de máxima de 35ºC em Paranavaí e Campo Mourão. A mínima deve ser registrada em Guarapuava, de 16ºC.