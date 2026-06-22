Frente fria avança e traz tempestades com rajadas de vento acima de 60 km/h para o Paraná

Uma frente fria se intensifica e avança pelo Sul do Brasil nesta segunda-feira (22), mudando drasticamente as condições do tempo em todas as regiões paranaenses. O sistema, que se desloca de forma rápida, espalha instabilidade e favorece a ocorrência de chuva generalizada pelo estado. Há alerta para a formação de tempestades em todo o território paranaense. A atuação da frente fria é reflexo de um novo ciclone em atuação no sul.

Segundo o Simepar, a instabilidade atua entre o final da madrugada e a manhã nas regiões Noroeste, Oeste, Sudoeste e Centro-Sul. Durante a tarde e a noite, o sistema avança para os demais setores, incluindo Curitiba e a Região Metropolitana. Devido à velocidade de deslocamento dessa frente fria, são previstas rajadas de vento que devem superar os 60 km/h em várias cidades.

Antes da chegada da chuva, o calor ainda ganha força no Norte Pioneiro e no Litoral, onde as temperaturas máximas devem ultrapassar os 25°C. No entanto, a partir do anoitecer, o cenário muda com o avanço de uma massa de ar polar na retaguarda do sistema, provocando um declínio acentuado nas temperaturas.

Curitiba tem chuva e declínio acentuado na temperatura

Na capital paranaense, a previsão do tempo para esta segunda-feira aponta para uma temperatura mínima de 8ºC e máxima de 22ºC. Existe probabilidade de chuva para o dia, com um acumulado previsto de 2,5 mm.

Nas últimas horas, a RMC e os Campos Gerais registraram temperaturas abaixo dos 10°C e presença de nevoeiros esparsos, sob a influência de ventos moderados vindos do norte, que atingiram perto de 40 km/h em áreas do Noroeste, Oeste e Sudoeste.

O Simepar reforça que a instabilidade deve alcançar a região da capital entre os períodos da tarde e da noite, trazendo o risco de tempestades e rajadas de vento fortes antes da chegada do frio intenso.

Terça-feira terá entrada de ar polar e estabilização do tempo

A partir de terça-feira (23), o deslocamento da frente fria em direção ao oceano permite o avanço de uma massa de ar com características polares sobre o Paraná. Esse sistema trará ar mais seco e garantirá condições de estabilidade na maior parte das regiões do estado.

Apenas nas áreas de divisa com São Paulo — abrangendo setores do Norte, Campos Gerais e Leste — ainda há possibilidade de pancadas de chuva, devido ao ritmo lento de afastamento do sistema frontal pela costa.