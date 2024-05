Olho no tempo!

O fim de semana vai ser de tempo bom no Paraná, mas a chuva em grande quantidade está a caminho. A partir do fim da tarde de domingo (12), devido ao avanço de uma frente fria, o tempo vai se alterar em algumas regiões do estado, especialmente na oeste e sudeste.

Segundo o Simepar, a chuva já vai estar presente em Curitiba na segunda-feira (13). A intensidade é pequena, não deve passar de 10 milímetros (mm), mas com ventos de até 55 km/h. Na terça-feira (14), a chuva promete ser forte na capital, podendo bater 30mm.

Além da chuva, a frente fria vai trazer frio para Curitiba. Depois da sequencia de calor, existe a expectativa de queda para 19º C na terça. A partir de quarta-feira (15), o tempo voltará a melhorar com aumento da temperatura e chance do sol aparecer.

