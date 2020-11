O tempo começa a virar em Curitiba a partir da manhã desta terça-feira (17) e a chuva chega pra ficar. A previsão para os próximos dias, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), é de tempo instável, com chuvas significativas e risco de temporais. As temperaturas também caem. O mesmo vale para o Litoral e demais regiões do Paraná.

Conforme aponta o Simepar, o que provoca a mudança é o avanço de uma frente fria sobre o estado, que entrou pelo oceano na madrugada desta terça-feira, e que se choca com a umidade que vem da região Norte do país, mais especificamente da Amazônia. O resultado é o aumento nos ventos e trocas de calor que aumentam o risco de chuvas fortes. Com mais umidade e uma massa de ar frio, as temperaturas máximas despencam.

Em Curitiba, a meteorologia prevê as marcações nos termômetros variando entre 13º C e 20º C nesta terça. Na região metropolitana o tempo deve ser parecido. Em Araucária, por exemplo, o Simepar prevê uma temperatura máxima de 19º C, com mínima também de 13º C.

A chuva é esperada com ansiedade no Paraná, que vive uma forte estiagem que se agrava desde o fim do ano passado. A seca obriga a Companhia de Abastecimento do Estado (Sanepar) a realizar rodízios no fornecimento de água de Curitiba e região. Os níveis dos reservatórios que abastecem a região estão baixos, perto da média de 26% da capacidade, e o corte da água pode se tornar mais severo caso esse número chegue aos 25%. Veja quais são os bairros atingidos pelo rodízio da Sanepar nesta terça-feira.

Litoral

A frente fria também pega em cheio nas praias paranaenses. Assim como em Curitiba, a terça-feira será chuvosa desde as primeiras horas da manhã. Por lá, também esquenta pouco. O mapa do Simepar aponta temperaturas variando entre 19º C e 22º C nas cidades de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná.

Nas demais regiões do estado, as chuvas tendem a ser mais fracas. Mesmo assim, segundo o Simepar, a terça-feira deve ser de céu encoberto em todo o Paraná. Com isso, tirando Curitiba e o Litoral, o dia deve seguir a lógica da primavera, com a manhã mais fria e a tarde com temperaturas esquentando lentamente. Em Londrina, no Norte do estado, a previsão é de 30º C de máxima. Já em Umuarama os termômetros devem marcar 32º C.