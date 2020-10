Um fórum online sobre logística e infraestrutura dos portos brasileiros, que ocorre em Curitiba na próxima semana, reunirá especialistas do setor para debater as principais características logísticas da região Sul.

Os encontros serão em dois dias, na segunda-feira (5) e na terça-feira (6), e as inscrições para acompanhar a programação são gratuitas e já estão abertas. O evento se chama Sul Export, fórum regional ligado do Brasil Export.

Segundo a organização do encontro, a região Sul do Brasil é fundamental para a infraestrutura logística do país, já que cinco dos dez maiores portos brasileiros ficam nessa região. “Depois de 19 anos realizando eventos apenas na região Sudeste, sentimos a necessidade de ampliar o debate. Para isso, assumimos um caráter de fórum permanente e agora promovemos um olhar regional. Só neste ano, fizemos cem lives sobre logística, infraestrutura e multimodalidade e em várias delas as características de portos e modais do Sul foram abordadas”, explicou o CEO do Fórum Brasil Export, Fabrício Julião.

As palestras e debates serão 100% online e gratuitos. Para participar, é preciso realizar a inscrição no site https://forumbrasilexport.com.br/sulexport/ e aguardar a confirmação pelo e-mail. A transmissão será feita pelo aplicativo Zoom.

Para saber mais sobre como participar do Brasil Hack Export, o evento de inovação ligado ao Fórum, acesse https://www.brasilhackexport.com.br/.

Ainda de acordo com os organizadores, assim como ocorreu no Norte Export, realizado entre os dias 28 e 29 de setembro, o Sul Export será feito de forma híbrida, com quantidade limitada de participantes no formato presencial e grande participação online de palestrantes, convidados e público em geral, atendendo a todas as exigências sanitárias conforme recomendações das autoridades públicas locais.

Programação

Na segunda-feira haverá as apresentações de entidades e associações da área, palestra de autoridades, e a abertura oficial do Sul Export e a premiação da etapa Sul do Brasil Hack Export, o evento de inovação ligado ao Fórum (leia mais abaixo).

No segundo dia, terça-feira, ocorrem os painéis que reunirão especialistas e autoridades para debater as principais especificidades da região.

Cada um dos painéis contará com integrantes dos conselhos nacional e regionais do Fórum Brasil Export e terá como convidados representantes de diversas entidades representativas do setor.

Para o presidente do Sul Export, Jesualdo Silva, o evento é uma oportunidade para mostrar as alternativas logísticas oferecidas pela região Sul. “As apresentações e os debates online, entre autoridades públicas e os diversos atores da atividade econômica dos três estados do Sul, sobre os grandes temas nacionais, mostrarão os caminhos mais adequados para aumentar a competitividade dos produtos brasileiros. Esses debates, com certeza, servirão para promover as mudanças indispensáveis da infraestrutura física e formal da logística de transporte, tão necessárias ao desenvolvimento econômico e social do País”, afirma o executivo.

Sobre o Fórum Brasil Export

O Fórum Nacional Brasil Export é um espaço permanente de debates sobre o setor, reunindo os principais atores da cadeia de logística portuária, agronegócio e multimodalidade. Como referência do setor e presença constante no ambiente virtual, mantém articulação política e interlocução com autoridades e representantes das principais entidades.

O Fórum engloba vários canais de informação (site, Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter e Youtube) multiplicando conteúdos nos principais veículos do Brasil, trazendo oportunidades, experiências, conhecimento e novas perspectivas para acompanhar o momento atual e a retomada da economia.