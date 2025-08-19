Fórum em Curitiba discute uso de IA e inovação no agronegócio

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta quarta-feira (20), os principais nomes do agronegócio paranaense se reúnem na Capela Santa Maria, em Curitiba, para discutir temas e perspectivas que orientarão o setor nos próximos anos. O Fórum Agronegócios Lide Paraná 2025 reúne líderes, especialistas e autoridades em palestras e painéis para discutir temas como produtividade, sustentabilidade, inovação, uso da inteligência artificial (IA) e relações internacionais no setor.

O evento promove duas palestras magnas, a primeira sobre a integração da lavoura, pecuária, floresta, produtividade e sustentabilidade no agronegócio, com o secretário executivo de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, presidente da Rede ILPD e head do LIDE Agronegócios, Francisco Maturro. Na sequência, o ex-ministro da Agricultura (1990/1992) e empresário, Antonio Cabrera, sobe ao palco para falar sobre a relação entre geoeconomia, fluxos comerciais e o agronegócio.

“Nosso compromisso é conectar nomes relevantes da economia de diversos setores com conteúdo atualizado e reflexões sobre o que podemos esperar do mercado no futuro”, afirma a presidente do Lide Paraná, Heloisa Garrett. Além das palestras, o painel Agrotech reúne os especialistas André Ricardo Sanchez, Eduardo Pipole, Robson Mafioletti e Luciano Dallabrida para discutir sobre energia, tecnologia e inteligência artificial no agronegócio.

A abertura do fórum será às 8h30. As palestras e o painel se estendem até 11h. O encerramento, conduzido por Heloisa Garrett e Francisco Matturro, será marcado pelo apanhado das principais discussões do encontro.

Serviço:

Fórum LIDE Paraná de Agronegócio: Especial Conferência da Mata Atlântica

Data: 20 de agosto de 2025

Local: Capela Santa Maria, Curitiba – PR

Horário: das 8h30 às 12h Entrada mediante inscrição: marketing.lideparana.com.br/forum-agro-2025