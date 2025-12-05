Fórum debate escassez de mão de obra na gastronomia e hotelaria em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba enfrenta uma significativa falta de profissionais qualificados nos setores de gastronomia, hotelaria e eventos, especialmente durante o movimento de fim de ano. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Paraná (Abrasel), há pelo menos 1.200 vagas abertas apenas na capital paranaense.

Para discutir essa realidade e buscar soluções, o Centro Europeu promoverá no dia 10 de dezembro o Fórum paranaense de captação e retenção de talentos na gastronomia, hotelaria e eventos. O evento reunirá empresários, gestores, educadores e especialistas para debater estratégias de formação e retenção de profissionais.

Paulo Iglesias, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, relata que a escassez tem levado estabelecimentos a contratar pessoas sem experiência. “A solução encontrada pelo setor é treinar esses novos colaboradores durante o próprio expediente, como forma de mitigar a crise de mão de obra e manter as operações”, explica.

O fórum abordará temas como o avanço do Paraná e de Curitiba como polo turístico e de eventos, o perfil do novo profissional, estratégias de captação e retenção, mudanças nas dinâmicas de trabalho e questões jurídicas e trabalhistas que impactam o setor.

Rogério Gobbi, diretor acadêmico do Centro Europeu, destaca a importância do debate: “Reunir lideranças, gestores e instituições de ensino cria um espaço estratégico que permite alinhar expectativas, identificar desafios reais e construir soluções conjuntas que fortaleçam toda a cadeia da gastronomia, hotelaria e eventos no estado”.

A história de Leonardo Von Há Bergamos ilustra a relevância da capacitação profissional. Formado em administração, ele descobriu sua paixão pela gastronomia e decidiu se especializar. Atualmente, trabalha como auxiliar de cozinha em um restaurante enquanto conclui sua formação. “A qualificação amplia conhecimentos, melhora a conduta profissional e oferece bases fundamentais, como diretrizes sanitárias e funcionamento do salão, temas que dificilmente seriam aprendidos apenas na prática”, afirma Leonardo.