A Força Nacional de Segurança vai continuar atuando em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, até o fim do ano. O Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou por mais 180 dias, até 21 de dezembro, o reforço do efetivo nacional na cidade.

Vitrine da gestão do ex-juiz Sérgio Moro à frente do ministério, São José dos Pinhais foi uma das cidades brasileiras escolhidas para receber a Força Nacional dentro do programa Em Frente Brasil. No fim de agosto faz um ano da atuação do efetivo na cidade. As outras quatro cidades do programa também tiveram a permanência da Força Nacional prorrogada: Ananindeua (PA), Cariacica (ES), Goiânia (GO) e Paulista (PE).

O reforço da Força Nacional gerou redução de 26% nos casos de homícidios dolosos na primeira fase do programa, de 30 de agosto até o fim de 2019 em relação ao mesmo períodos de 2018. De acordo com a portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, tanto São José dos Pinhais quanto as outras cidades poderão prorrogar por mais tempo o trabalho da Força Nacional no fim do ano.

“A possibilidade de podermos contar com mais seis meses de apoio nos trabalhos de segurança em São José dos Pinhais vai nos ajudar a reduzir crimes, principalmente de roubos e furtos e homicídios, e nas investigações feitas pela Polícia Civil”, avalia o secretário estadual da Segurança Pública, Rômulo Marinho Soares.

