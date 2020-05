Atenção! Algumas pessoas estão tentando aplicar golpes usando o nome Tribuna do Paraná e Gazeta do Povo chamando leitores para participar de grupos clandestinos no WhatsApp. Com isso, os golpistas tentam clonar o número da vítima enviando um código de ativação por SMS.

Caso o usuário forneça este código, pode acabar tendo o número clonado no aplicativo, abrindo todos seus contatos para que os golpistas tentam lesar seus familiares, amigos e até você mesmo com extorsões financeiras.

A Tribuna do Paraná nunca vai pedir ou enviar códigos pelo seu WhatsApp. Fique atento! Veja mais abaixo algumas dicas para evitar cair em golpes e ter seu número clonado no WhatsApp!

Pedimos, também, atenção de todos aos únicos telefones habilitados para convidar ou adicionar leitores em grupos OFICIAIS da Tribuna no Whats:

Não caia na lábia de larápios e picaretas que usam o nome e a logomarca da Tribuna, sabe-se lá para qual fim. A denúncia nos foi feita por leitores que acharam estranho o comportamento de certos administradores na abordagem e processo para inclusão no grupo falso.

Dicas para evitar cair em golpes no WhatsApp

Ative a verificação em duas etapas

Veja como fazer:

Vá nas configurações do aplicativo e selecione o campo “conta”;

Procure pela opção “verificação em duas etapas” e ative;

O serviço pedirá uma senha de seis dígitos (obrigatória) e um endereço de e-mail (opcional);

Está feito: toda vez que seu número de telefone for registrado, o WhatsApp sempre pedirá essa senha.

Desconfie de erros ortográficos e contatos que pedem códigos enviados por SMS

Analise com cuidado a coerência e a maneira com que as mensagens foram escritas.

Verifique o contato que está enviando a mensagem

Normalmente, os números de empresas são contas do WhatsApp Business e têm todas as informações da empresa, logomarca e DDD da mesma localidade onde a empresa fica. Verifique sempre essas informações.

Não forneça dados pessoais a quem você não conhece

Essa é uma dica de privacidade que se aplica em toda a nossa vida. Não forneça seus dados pessoais, de documentos ou contas em banco para contatos que você não conheça ou não confia.

Tribuna, o jornal da família curitibana, há 64 anos servindo à comunidade com jornalismo sério, útil e transparente.

