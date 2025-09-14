Fogo destrói depósito de recicláveis em Curitiba

Um incêndio destruiu completamente um depósito de materiais recicláveis na noite deste sábado, no bairro Parolin, em Curitiba. O fogo assustou os vizinhos da casa que fica na Rua Assis Figueiredo. Diversas viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas até o local para o combate às chamas, evitando que o fogo se alastrasse para outros imóveis na região.
Não houve o registro de feridos na ocorrência, apenas danos materiais.
