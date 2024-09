Floração dos ipês dá boas-vindas à primavera de Curitiba; fotos!

Os ipês são lindas árvores que chamam a atenção da população. Em Curitiba, são encontrados em três cores: roxa, amarela e branca. Os ipês roxos são os primeiros a florir, geralmente no mês de junho, seguidos pelos amarelos, em agosto e setembro, e os brancos, no fim de setembro.

Uma curiosidade é que elas são cultivadas no Horto Municipal da Barreirinha e depois transportada para o local que vai ser plantada.

Exemplares de ipês amarelos e roxos por Curitiba. Fotos: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Mais de 30 mil ipês na cidade

Segundo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), a capital tem 34 mil árvores desta espécie espalhadas na cidade.

Logo no centro, na Praça Tiradentes, um dos pontos turísticos mais visitados e um dos caminhos habituais dos curitibanos, é possível se deparar com as árvores. O local abriga não só o marco zero de Curitiba, como algumas espécies de ipês amarelos.

Ipê amarelo na Praça Tiradentes. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Pertinho dali, na Praça Santos Andrade, sede da histórica fachada da Universidade Federal do Paraná (UFPR), um grande ipê reforça a beleza do local.

Outros pontos também recebem visitas de turistas ou aparecem nas fotos dos curitibanos como a do Rodoferroviária, Jardim Botânico, na Comendador Araújo ( Centro); Manoel Ribas; na Anita Garibaldi; Rua Ubaldino do Amaral ( Alto da Glória); na Amapá ( Vista Alegre); na Rua Manoel Ferreira de Freitas esquina com a Raphael Papa e Manoel Correia de Freitas no Hugo Lange; na Gago Coutinho, no Bacacheri e na Rua Fernandes de Barros, no Alto da XV.

Ipês floridos na região do Bacacheri e Hugo Lange, em Curitiba. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Novos corredores de ipês

Mais de mil ipês foram plantadas entre 2019 e 2022, nas avenidas João Gualberto e Paraná, entre o Passeio Público e o Terminal do Santa Cândida, pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Juntas, elas formam um novo corredor verde ao lado da canaleta de ônibus.

Os ipês são árvores que atingem em média 10 metros de altura e possuem o fuste – parte do caule desprovida de ramos entre o solo e os galhos reto e copa equilibrada. Outra vantagem é o enraizamento mais uniforme para dentro do solo.

Em breve, floração dos ipês brancos

Os ipês brancos devem ainda vão florescer no fim deste mês de setembro. A florada branca dura de dois a cinco dias, isso se não chover ou ventar muito, o que acaba derrubando as delicadas flores. Um dos exemplares mais bonitos está na entrada do estacionamento do Jardim Botânico, perto do Centro de Atendimento ao Turista (CAT) na Rua Engenheiro Ostoja Roguski.

Outros exemplares dos ipês-brancos em Curitiba podem ser vistos em frente ao Horto Municipal do Guabirotuba e na entrada da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), pela Rua Alberto Twardowski.

